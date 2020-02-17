В Сумах хотят отключить отопление Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдет заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На ней будет обсуждаться вопрос отключение центрального отопления. Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Как сообщил начальник «Службы 15-80» за воскресенье было около 30 звонков по поводу отключения отопления в связи с теплой погодой и тем, что у людей, которые сидят дома и не работают, заканчиваются деньги.