В Сумах хотят отключить отопление

На ней будет обсуждаться вопрос отключение центрального отопления. Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.
Как сообщил начальник «Службы 15-80» за воскресенье было около 30 звонков по поводу отключения отопления в связи с теплой погодой и тем, что у людей, которые сидят дома и не работают, заканчиваются деньги.
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