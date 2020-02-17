Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39773

В Сумах хотят отключить отопление

Сегодня, 6 апреля, в Сумах пройдет заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На ней будет обсуждаться вопрос отключение центрального отопления. Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Как сообщил начальник «Службы 15-80» за воскресенье было около 30 звонков по поводу отключения отопления в связи с теплой погодой и тем, что у людей, которые сидят дома и не работают, заканчиваются деньги.

Общество Отопление

По тематике

В Сумских школах и детсадах отключат отопление
19.03.2020 18:38

В Сумских школах и детсадах отключат отопление

В Сумах заседала комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС....

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло

С 18 марта вступили в действие тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго», которые были утверждены и обнародованы на сайте НКРЭКУ накануне....

10.03.2020 08:31

В Сумах будут регулировать тепло

В связи с повышением температуры воздуха в Сумах будут регулировать отопление....

24.02.2020 16:10

В Ахтырке до сих пор не пересчитали тарифы на отопление

По результатам аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик отметила, что вопрос о проведении перерасчетов стоимости услуг потребителям... 1

17.02.2020 17:24

Только два предприятия на Сумщине не осуществили перерасчет за отопление

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Сергей Луговой, в Сумской области 90% теплоснабжающих предприятий...

Новости

Сумская полиция составила уже 26 протоколов за нарушение карантина
Сегодня 11:00
В центре Сум нашли замерзшего человека с разбитой головой
Сегодня 10:34
Сумская мэрия готовится полностью закрыть город
Сегодня 10:18
За неделю на Сумщине зарегистрировано 180 ЧП
Сегодня 09:50
В Сумах есть деньги на приобретение только трети необходимых аппаратов ИВЛ
Сегодня 09:43
Под Сумами нашли скелетированный труп
Сегодня 09:39
На Сумщине уже 51 случай инфицирования коронавирусом
Сегодня 09:18
В сумских больницах не работают семь аппаратов ИВЛ
Сегодня 09:14
На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий
Сегодня 09:04
Мэр Сум подтвердил перевод маршруток в режим спецрейсов
Сегодня 08:50
В Сумах хотят отключить отопление
Сегодня 08:39
В Сумах хотят отказаться от других закупок для медицины, кроме борьбы с коронавирусом
Сегодня 08:28
view counter

Статьи

Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.