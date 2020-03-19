Мэр Сум подтвердил перевод маршруток в режим спецрейсов В ближайшее время, после решения исполкома, маршрутки перейдут в режим выполнения спецрейсов, как и коммунальный транспорт.

Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- У нас уже разработаны спецрейсы для коммунального транспорта, - начал он. – Теперь и частный пассажирский транспорт будет задействован в спецрейсах. Все люди, которые продолжают работать – это работники крупных предприятий, бюджетных предприятий, продовольственных магазинов, АЗС, аптек и т.д., должны иметь возможность добраться до работы. Если руководитель предприятия хочет, чтобы его людей забрали и доставили до места работы и домой, он должен связаться с нами, предоставить списки, адреса и т.д. Мы должны разместить эту информацию на нашем сайте, чтоб донести ее до жителей. Вместе с алгоритмом, как действовать людям.