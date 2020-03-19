На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Елена Назаренко. «Усиление карантина. Это прямо сейчас въезд в г.Сумы со стороны Белополья. Более 100 машин в очереди. Чтобы заехать с Анновки (черта города, Веретеновка перекрыта на проезд) 50 минут ждем. Надо однозначно увеличивать пропускную способность, как минимум, удвоить количество патрульных на КПП - их искренне жаль», - написала она.