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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:041499

На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий

Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Елена Назаренко.

«Усиление карантина. Это прямо сейчас въезд в г.Сумы со стороны Белополья. Более 100 машин в очереди. Чтобы заехать с Анновки (черта города, Веретеновка перекрыта на проезд) 50 минут ждем. Надо однозначно увеличивать пропускную способность, как минимум, удвоить количество патрульных на КПП - их искренне жаль», - написала она.

Общество Карантин КПП Пробка

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