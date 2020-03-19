На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Елена Назаренко.
«Усиление карантина. Это прямо сейчас въезд в г.Сумы со стороны Белополья. Более 100 машин в очереди. Чтобы заехать с Анновки (черта города, Веретеновка перекрыта на проезд) 50 минут ждем. Надо однозначно увеличивать пропускную способность, как минимум, удвоить количество патрульных на КПП - их искренне жаль», - написала она.
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