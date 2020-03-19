В сумских больницах не работают семь аппаратов ИВЛ Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- В лечебных учреждениях города было 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые требовали ремонта, - начала она. – На сегодня три аппарата отремонтированы. Три находятся в ремонте и в ближайшее время будут отремонтированы (срок выполнения работ по договору до 30 апреля). Для четырех ждем поставку запчастей до 10 апреля.