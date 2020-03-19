На Сумщине уже 51 случай инфицирования коронавирусом По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19.

Из них на Сумщине 51 случай. За сутки добавились два, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 75 случаев;

- Волынская обл. - 24 случая (2 летальных);

- Днепропетровская обл. - 14 случаев;

- Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный)

- Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

- Закарпатская обл. - 35 случаев;

- Запорожская обл. - 41 случай;

- Ивано-Франковская область - 116 (7 летальных) случаев;

- г. Киев - 234 случая (4 летальных);

- Киевская обл. - 91 случай (5 летальных);

- Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный);

- Львовская обл. - 27 случаев;

- Луганская обл. - 3 случая;

- Одесская обл. - 27 случаев;

- Полтавская обл. - 11 случаев;

- Ривненская обл. - 39 случаев (5 летальных);

- Сумская обл. - 51 случаев (2 летальных);

- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);

- Харьковская обл. - 1 случай;

- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);

- Хмельницкая обл. - 10 случаев;

- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);

- Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;

- Черниговская обл. - 7 случаев.

Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

В общем 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.