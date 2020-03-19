На Сумщине уже 51 случай инфицирования коронавирусом

Из них на Сумщине 51 случай. За сутки добавились два, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 75 случаев;
- Волынская обл. - 24 случая (2 летальных);
- Днепропетровская обл. - 14 случаев;
- Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;
- Закарпатская обл. - 35 случаев;
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 116 (7 летальных) случаев;
- г. Киев - 234 случая (4 летальных);
- Киевская обл. - 91 случай (5 летальных);
- Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный);
- Львовская обл. - 27 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 27 случаев;
- Полтавская обл. - 11 случаев;
- Ривненская обл. - 39 случаев (5 летальных);
- Сумская обл. - 51 случаев (2 летальных);
- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);
- Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 7 случаев.
Всего зафиксировано 38 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
В общем 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Такое задание дал мэр Сум Александр Лысенко....
Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждено 1308 случаев COVID-19....
Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал о коронавирусе в городе....
Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости....