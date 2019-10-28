Под Сумами нашли скелетированный труп

По данным отдела коммуникации полиции области, в настоящее время личность погибшего устанавливается. Предварительно, это может быть пенсионер 1939 года рождения, которого разыскивали с 13 февраля как без вести пропавшего. Для установления причин смерти труп направили на экспертизу, пишет sumy.today.
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