Под Сумами нашли скелетированный труп В субботу, 4 апреля, на болоте между ПАО «Сумыхимпром» и дачным массивом «Олдыш» был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины.

По данным отдела коммуникации полиции области, в настоящее время личность погибшего устанавливается. Предварительно, это может быть пенсионер 1939 года рождения, которого разыскивали с 13 февраля как без вести пропавшего. Для установления причин смерти труп направили на экспертизу, пишет sumy.today.