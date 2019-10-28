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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39585

Под Сумами нашли скелетированный труп

В субботу, 4 апреля, на болоте между ПАО «Сумыхимпром» и дачным массивом «Олдыш» был обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины.

По данным отдела коммуникации полиции области, в настоящее время личность погибшего устанавливается. Предварительно, это может быть пенсионер 1939 года рождения, которого разыскивали с 13 февраля как без вести пропавшего. Для установления причин смерти труп направили на экспертизу, пишет sumy.today.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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