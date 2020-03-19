В Сумах есть деньги на приобретение только трети необходимых аппаратов ИВЛ Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- Лечебным учреждениям города дополнительно нужно приобрести 96 аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщила она - Учитывая имеющийся ресурс, также помощь благотворительных организаций закупку аппаратов заведениями за счет средств резервного фонда сейчас прорабатывается вопрос о приобретении 30 аппаратов ИВЛ. Напомним: в Сумах необходимо еще отремонтировать 7 аппаратов ИВЛ.