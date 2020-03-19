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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:181590

Сумская мэрия готовится полностью закрыть город

Разработать соответствующее решение исполкома дал поручение мэр Сум Александр Лысенко.

Вопрос подняли сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, обсуждая поручение двухнедельной давности о подготовке проекта решения об ограничении въезда в город соответствии со ст. 30 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

- Это поручение касалось более жесткого применения ограничения въезда в город, - доложил заммэра Сум Максим Галицкий. – На сегодня отделом взаимодействия с правоохранительными органами и гражданской защиты совместно с управлением патрульной полиции и горотделом полиции данный вопрос прорабатывается. Мы получили письма от них, что в случае принятия решения комиссии по вопросам ТЭБ  и ЧС и решения исполкома по закрытию города полиция готова к этому и будет выполнять наши решения.

- Проект решения готов по данной ситуации? – уточнил мэр Сум. – Не готов. Сейчас мы действуем в рамках общегосударственной ситуации. Потому что на государственном уровне принято решение о контролировании въезда-выезда на территорию областей, районов, городов. Если ситуация будет ухудшаться с эпидемией в нашем городе, тогда мы примем это решение. Разработайте проект решение об остановке въезда в город Сумы. О запрете. Пускай проект решения будет готов. Если дальше будет широкая, большая пандемия, будем принимать это решение.

- Грузовой транспорт тоже? – уточнил начальник правового управления Олег Чайченко.

- Продовольственные грузы запускаем, транзитный с сопровождением, все остальное останавливаем. Не хочу пугать людей, но мы должны быть готовы.

Общество Закрытие города

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