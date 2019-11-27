В центре Сум нашли замерзшего человека с разбитой головой 5 апреля на остановке возле торгового центра «Мануфактура» нашли замерзшего человека с разбитой головой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, сообщение о том, что на остановке обнаружили мужчину 1947 года рождения с травмой головы и общим переохлаждением тела поступило в дежурную часть полиции от скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу. Предварительно, травмы он получил по собственной неосторожности, пишет sumy.today.