В Сумах закрыли дело о посте в Фейсбуке, который заблокировал горячую линию СБУ

Речь идет о сообщение с изображением президента Украины и призывом звонить на горячую линию СБУ в случае обнаружения в продаже защитных масок дороже 1,6 грн. Дело рассматривала судья Сумского районного суда Оксана Черных. Она приняла решение закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, пишет sumy.today.
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