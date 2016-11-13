Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13551

В Сумах закрыли дело о посте в Фейсбуке, который заблокировал горячую линию СБУ

Сегодня, 6 апреля, Сумской районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по протоколу, который полиция составила на женщину по факту якобы распространения ложных слухов в соцсети.

Речь идет о сообщение с изображением президента Украины и призывом звонить на горячую линию СБУ в случае обнаружения в продаже защитных масок дороже 1,6 грн. Дело рассматривала судья Сумского районного суда Оксана Черных. Она приняла решение закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, пишет sumy.today.

Право Фейк

По тематике

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком
02.04.2020 15:25

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком

Інформація про начебто продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і скасування ЗНО є фейком, повідомляє Міністерство освіти і...

Жительницу Стецьковки будут судить за пост в Фейсбуке
01.04.2020 14:22

Жительницу Стецьковки будут судить за пост в Фейсбуке

31 марта Сумской районный суд получил от полиции протокол о распространении ложных слухов, составленный на жительницу Сумского района....

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом
31.03.2020 18:53

Сумская мэрия опровергла информацию о нарушениях самоизоляции якобы больным коронавирусом

Сегодня, 31 марта, в Фейсбуке с аккаунта Viktoriya Bakumenko была распространена информация о том, что в Сумах якобы нарушает условия...

"Пенсионеры из Сум приезжали в Донецк за рабами": новый безумный фейк от российских СМИ (видео)
23.08.2019 21:40

"Пенсионеры из Сум приезжали в Донецк за рабами": новый безумный фейк от российских СМИ (видео)

Ряд российских СМИ опубликовал рассказ участницы незаконных вооруженных формирований ДНР, снайперши с позывным Боня (настоящее имя Илона Баневич), которая рассказала...

13.11.2016 17:36

Осторожно, фейк: полиция опровергает информацию о зарезанных в Сумах студентках

Распространенная на сайте «Сумскі дебати» сведения о якобы зарезанных возле общежития мединститута студентках сектор коммуникаций ГУНП в Сумской области назвал...

Новости

Вокруг Казацкого на Конотопщине поставили три поста
Сегодня 13:39
В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски
Сегодня 13:25
На Сумщине поймали военных контрабандистов
Сегодня 13:14
Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу
Сегодня 12:53
Сайты сумских судов не работают из-за пожара в Киеве
Сегодня 12:45
Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?
Сегодня 11:55
Сумской облавтодор переплачивал за битум 40%
Сегодня 11:46
В Сумах снова решили бороться со стихийной торговлей
Сегодня 11:28
В Сумах закрыли дело о посте в Фейсбуке, который заблокировал горячую линию СБУ
Сегодня 11:13
Сумская полиция составила уже 26 протоколов за нарушение карантина
Сегодня 11:00
В центре Сум нашли замерзшего человека с разбитой головой
Сегодня 10:34
Сумская мэрия готовится полностью закрыть город
Сегодня 10:18
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Сегодня 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.