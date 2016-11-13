В Сумах закрыли дело о посте в Фейсбуке, который заблокировал горячую линию СБУ Сегодня, 6 апреля, Сумской районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по протоколу, который полиция составила на женщину по факту якобы распространения ложных слухов в соцсети.

Речь идет о сообщение с изображением президента Украины и призывом звонить на горячую линию СБУ в случае обнаружения в продаже защитных масок дороже 1,6 грн. Дело рассматривала судья Сумского районного суда Оксана Черных. Она приняла решение закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения, пишет sumy.today.