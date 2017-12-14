Сумской облавтодор переплачивал за битум 40% Полиция расследует злоупотребления служебным положением служащими ГП «Сумской облавтодор» при закупке битума у ООО «Агротемп» и ООО «Универбур» в 2019 году.

Об этом говорится в постановлении Заречного райсуда г. Сумы от 30 марта, пишут Наші гроші.

Следователи установили, что служащие «Сумского облавтодора» в сговоре со служебными лицами «Агротемпа» и «Универбура» завышали ожидаемую стоимость битума, а также незаконно способствовали победе этих фирм в процедурах закупки. Если же на торгах побеждала другая фирма ООО «Либро трейдинг», то тендеры отменялись и объявляли проведения новой закупки.

Такими действиями должностные лица ГП «Сумской облавтодор» и ООО «Агротемп», ООО «Универбур» причинили государственным интересам тяжкие последствия. Суд предоставил следователям доступ к документации, которая находится в ГП «Сумской облавтодор».

Согласно данным «Прозорро», в 2019 году. «Агротемп» получил от «Сумского облавтодора» 9 заказов на поставку битума на общую сумму 53,44 млн грн. Причем шесть из них - без конкуренции по высоким ценам.

Например, в июле 2019 года ООО «Агротемп» без конкуренции получил от облавтодора подряд на дорожный нефтяный битум БНД 60/90 по 16050 грн / т на общую сумму 8,03 млн грн.

Когда на других торгах «Агротемп» встречался с настоящей конкуренцией, то цена значительно падала. Через месяц после вышеуказанной неконкурентной закупки, в августе 2019 года, «Сумской облавтодор» заказал «Агротемпу» такой же битум БНД 60/90 гораздо дешевле - по 10 000 грн / т. В этом случае цена была меньше в полтора раза ожидаемой 16200 грн / т благодаря тому, что на тендер пошла вышеупомянутая фирма «Либро трейдинг». Она активно торговалась и в конце концов проиграла «Агротемпу» аукцион с разницей всего в 1 гривну, однако заставила его снизить цену на 40%.

В прошлом году «Сумской облавтодор» шесть раз заказывал битум «Универбуру» на общую сумму 43,92 млн грн. Все подряды дорожники отдали этой фирме без конкуренции. Так, в июне облавтодор заказал «Универбуру» битума БНД 70/100 по 17180 грн / т. А когда на тендер пришел «Либро трейдинг», то «Сумской облавтодор» в результате конкурентных торгов заказал «Агротемпу» этот битум по 11450 грн / т ( «Либро трейдинг» проиграл ценовой аукцион с незначительной разницей). Таким образом появление конкуренции только на этом тендере по закупке 500 тонн битума привела к экономии 2,88 млн грн.

«Агротемп» и «Универбур» фигурировали в другом уголовном производстве. Правоохранители выяснили, что в 2018 году ГП «Сумской облавтодор» перечислил этим фирмам 100 млн грн за поставки 6,36 тыс т битума сомнительного качества по средней цене 15 791 грн / т, при этом рыночная стоимость битума дорожного составляла 14000 грн / т.

Основателем да директором ООО «Агротемп» из г. Ромны является Юрий Остапенко.

Собственниками ООО «Универбур» из Сум является Владимир (директор) и Людмила Силюченко.

Киевский «Либро Трейдинг» создали в декабре 2014 году кировоградец Юрий Венжик и Дмитрий Кириченко с Киевщины. Когда им принадлежало ООО «Эко-Строй-Трейд», которое затем переоформили на Максима Половко, связанного с директором КП «Житлоинвестбуд-УКБ» Вячеславом Непопом и Михаилом Голицей, экс-главой Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Известно, что компания «Либро Трейдинг» продавали за 19 тыс грн. Сейчас ее основателем и директором является киевлянин Максим Алексеевич Кокарев.