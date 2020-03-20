Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:552173

Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?

Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, за сутки прибавилось два случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Новые случаи обнаружены в Конотопе и с. Казацком Конотопского района, в котором самый массовый очаг заболевания – 18 человек. 9 человек инфицированы в Кролевце, 4 – в с. Грузское Кролевецкого района, Духановка Конотопского района, Шостке и Ахтырке, 3 – в Сумах, 2 – в с. Вишневое Тростянецкого района и Конотопе, 1 – в с. Поповка Конотопского района.

Как сообщает Лабораторный центр, 1 новый случай был обнаружен при обследовании, 1 - как контактный.

13 человек находятся в больницах, 38 – дома на самоизоляции.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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