Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?

Новые случаи обнаружены в Конотопе и с. Казацком Конотопского района, в котором самый массовый очаг заболевания – 18 человек. 9 человек инфицированы в Кролевце, 4 – в с. Грузское Кролевецкого района, Духановка Конотопского района, Шостке и Ахтырке, 3 – в Сумах, 2 – в с. Вишневое Тростянецкого района и Конотопе, 1 – в с. Поповка Конотопского района.
Как сообщает Лабораторный центр, 1 новый случай был обнаружен при обследовании, 1 - как контактный.
13 человек находятся в больницах, 38 – дома на самоизоляции.
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