Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине? Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, за сутки прибавилось два случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Новые случаи обнаружены в Конотопе и с. Казацком Конотопского района, в котором самый массовый очаг заболевания – 18 человек. 9 человек инфицированы в Кролевце, 4 – в с. Грузское Кролевецкого района, Духановка Конотопского района, Шостке и Ахтырке, 3 – в Сумах, 2 – в с. Вишневое Тростянецкого района и Конотопе, 1 – в с. Поповка Конотопского района.

Как сообщает Лабораторный центр, 1 новый случай был обнаружен при обследовании, 1 - как контактный.

13 человек находятся в больницах, 38 – дома на самоизоляции.