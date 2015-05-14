Сайты сумских судов не работают из-за пожара в Киеве

Из-за пожара пострадали коммуникационные сети, поэтому отсутствует связь с серверами ГП «Информационные судебные системы». Сейчас ведутся технические работы по восстановлению доступа к веб-ресурсам.
Заречный районный суд г. Сумы занял 2-ое место в общем рейтинге открытости судов Украины....
В Белопольском районном суде Сумской области собрание судей признало неприемлемым план укрупнения судов Сумщины, предложенный Государственной судебной администрацией....
Сумской государственный университет выиграл иск к сумскому ООО «НОДИС» о взыскании денежных средств....
Сумской горсовет выиграл иск к сумскому ООО «Трейд-Інвест» о взыскании денежных средств и расторжении договора аренды земельного участка....
ПАО «Сумихімпром» проиграло иск к региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Сумской области о признании прекращенным договора аренды помещения....