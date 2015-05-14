Сайты сумских судов не работают из-за пожара в Киеве Из-за подземного возгорания кабелей телекоммуникационных сетей в центре Киева временно отсутствует доступ к официальным веб-сайтам судов во всех регионах Украины, сайтов органов системы правосудия и их ресурсам.

Из-за пожара пострадали коммуникационные сети, поэтому отсутствует связь с серверами ГП «Информационные судебные системы». Сейчас ведутся технические работы по восстановлению доступа к веб-ресурсам.