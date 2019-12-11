Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу

Об этом сегодня, 6 апреля, в конце аппаратного совещания сообщил глава ОГА Роман Грищенко. По его словам, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей уволена заместитель главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.
Напомним: Ирина Купрейчик была вр. и.о. главы Сумской ОГА с июня 2019 года до назначения Романа Грищенко три недели назад.
Ирина Купрейчик родилась 12 июня 1971 года в Чернигове.
В 1995 году окончила Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники по специальности «Компьютерные системы проектирования», квалификация - инженер-системотехник.
Работала в Харьковском национальном экономическом университете, директором ООО «Нива-Агротех» (с. Горяйстовка Ахтырского района).
В 2012-2014 годах - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия.
С марта 2015 года заместитель главы Сумской областной государственной администрации.
С июня 2019 года - вр. и.о. главы Сумской ОГА.
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