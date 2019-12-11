Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА.

Об этом сегодня, 6 апреля, в конце аппаратного совещания сообщил глава ОГА Роман Грищенко. По его словам, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей уволена заместитель главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

Напомним: Ирина Купрейчик была вр. и.о. главы Сумской ОГА с июня 2019 года до назначения Романа Грищенко три недели назад.