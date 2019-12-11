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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53982

Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу

Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА.

Об этом сегодня, 6 апреля, в конце аппаратного совещания сообщил глава ОГА Роман Грищенко. По его словам, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей уволена заместитель главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

Напомним: Ирина Купрейчик была вр. и.о. главы Сумской ОГА с июня 2019 года до назначения Романа Грищенко три недели назад.

Справка

Ирина Купрейчик родилась 12 июня 1971 года в Чернигове.

В 1995 году окончила Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники по специальности «Компьютерные системы проектирования», квалификация - инженер-системотехник.

Работала  в Харьковском национальном экономическом университете, директором ООО «Нива-Агротех» (с. Горяйстовка Ахтырского района).

В 2012-2014 годах - народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия.

С марта 2015 года заместитель главы Сумской областной государственной администрации.

С июня 2019 года - вр. и.о. главы Сумской ОГА.

Политика Ирина Купрейчик Увольнение

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