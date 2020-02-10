На Сумщине поймали военных контрабандистов

При процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области в рамках уголовного производства прекращена незаконная деятельность жителей Сумщины по противоправной переправке лиц через государственную границу Украины и незаконного перемещения товаров военного назначения (ч. 3 ст. 332 и ч. 1 ст. 333 УК Украины).
По версии следствия, двое жителей Великописаревского района за денежное вознаграждение пытались переправить на территорию Российской Федерации иностранца и прибора к военной технике вне установленного пункта пропуска. В пятницу, 3 апреля 2020 года, двух дельцов задержан сотрудниками УСБУ в Сумской области и военнослужащими Сумского пограничного отряда непосредственно во время совершения преступления. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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