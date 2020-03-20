В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски

Об этом сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Лабораторного центра Владимир Збаражский.
По его словам, центр получил корейские тесты на 3100 исследований, которые начали использовать с сегодняшнего дня.
Раньше использовали китайские тесты.
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