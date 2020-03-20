В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски С 6 апреля Сумской областной лабораторный центр будет использовать корейские тесты на коронавирус.

Об этом сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Лабораторного центра Владимир Збаражский. По его словам, центр получил корейские тесты на 3100 исследований, которые начали использовать с сегодняшнего дня. Раньше использовали китайские тесты.