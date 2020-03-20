Вокруг Казацкого на Конотопщине поставили три поста

В связи с эпидемической вспышкой на территории с. Казацкое Бочечковской ОТГ Конотопского района опасной болезни COVID-19 принимаются меры по локализации и ликвидации.
Во исполнение Протокола №4 от 31.03.2020 г. совместного заседания комиссий по ТЭБ и ЧС Конотопской райгосадминистрации и Бочечковского сельского совета принято решение закрыть село Казацкое на карантин с 31.03.2020 г. с организацией контрольных постов на въездах и запретом въезда и выезда из села, кроме экстренных служб.
Оборудованы три санитарно-карантинные поста, где дежурят работники Национальной полиции, медицинские работники. Проводится санитарный осмотр транспортных средств, дистанционное измерение температуры граждан (водителей, пассажиров), дезинфекционные мероприятия.
На территории села проводятся ежедневные дезинфекционные мероприятия.
Осуществляется санитарно-просветительная работа среди населения по вопросам профилактики острой респираторной болезни COVID-19 и доведения до населения соответствующих памятников, информационных материалов и рекомендаций по максимальному ограничению физических контактов, сообщает Главное управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.
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