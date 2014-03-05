В Сумах сделали Ахтырскую двухсторонней без документов Уже две недели, как на ул. Ахтырской повесили знаки о двухстороннем движении.

Об этом сегодня, 6 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

По его словам, они повесили два знака и убрали несколько, показывавших односторонне движение на ул. Ахтырская от у. Августовская до ул. Харьковская.

Однако, как оказалось, никакого решения исполкома, ни согласования с патрульной полицией не было. Директор «Дорремтсроя» считает, что этого и не нужно ради двух знаков.

Мэр Сум Александр Лысенко пообещал урегулировать этот вопрос, так как неекоторые автомобилисты жалуются, что улица стала двухсторонней неожиданно, без объявлений и даже без нанесения соответствующей разметки.