Прибывающих из-за границы жителей Сумщины сразу будут селить на обсервацию На въезд-выезд остается только два пункта пропуская на Сумщине.

Об этом шла речь сегодня, 6 апреля, на пресс-конференции в Сумской облгосадминистрации.

- За последние сутки на Сумщину вернулись 90 наших соотечественников из России, - сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский. – Большинство прибывших вернулись в Глухов, Путивль, Кролевецкий, Конотопский районы и Сумы. С 7 апреля останется всего два работающих пункта пропуска- Бачевск в Глуховском районе и Юнаковка в Сумском. Кроме того, ужесточаются меры по прибывшим из-за границы. Теперь они сразу будут отправляться в обсервацию на 14 дней. Теперь они не будут отправляться по домам на самоизоляцию. Это связано с нарушениями, которые допускали те, кто давали согласие на самоизоляцию.