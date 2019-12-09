В Сумской ОГА придумали другую причину увольнения Ирины Купрейчик Сегодня, 6 апреля, на сайте Сумской облгосадминистрации сообщили об увольнении замглавы ОГА Ирины Купрейчик.

В конце новости «ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19, ЗАКРИТТЯ РИНКІВ ТА ІНСПЕКЦІЯ КПП, ХІД ПОСІВНОЇ – ЦІ ТА ІНШІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯНУЛИ ПІД ЧАС АПАРАТНОЇ НАРАДИ В ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ» сообщалось: «Наприкінці апаратної наради Роман ГРИЩЕНКО повідомив, що за неналежне виконання службових обов’язків звільнена заступник голови облдержадміністрації Ірина КУПРЕЙЧИК».

Через два часа формулировка кардинально поменялась: «Наприкінці апаратної наради Роман ГРИЩЕНКО повідомив, що заступник голови облдержадміністрації Ірина КУПРЕЙЧИК звільнена у зв’язку з припиненням повноважень голови облдержадміністрації відповідно до ст 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 36 п. 9 КЗпП».

В пресс-службе ОГА от комментариев отказались. Аппаратные совещания в ОГА с января 2020 года больше не транслируются…