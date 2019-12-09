Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:201953

В Сумской ОГА придумали другую причину увольнения Ирины Купрейчик

Сегодня, 6 апреля, на сайте Сумской облгосадминистрации сообщили об увольнении замглавы ОГА Ирины Купрейчик.

В конце новости «ПРОТИДІЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19, ЗАКРИТТЯ РИНКІВ ТА ІНСПЕКЦІЯ КПП, ХІД ПОСІВНОЇ – ЦІ ТА ІНШІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯНУЛИ ПІД ЧАС АПАРАТНОЇ НАРАДИ В ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ» сообщалось: «Наприкінці апаратної наради Роман ГРИЩЕНКО повідомив, що за неналежне виконання службових обов’язків звільнена заступник голови облдержадміністрації Ірина КУПРЕЙЧИК».

Через два часа формулировка кардинально поменялась: «Наприкінці апаратної наради Роман ГРИЩЕНКО повідомив, що заступник голови облдержадміністрації Ірина КУПРЕЙЧИК звільнена у зв’язку з припиненням повноважень голови облдержадміністрації відповідно до ст 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та ст. 36 п. 9 КЗпП».

В пресс-службе ОГА от комментариев отказались. Аппаратные совещания в ОГА с января 2020 года больше не транслируются…

Политика Ирина Купрейчик

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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