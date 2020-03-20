В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины 6 апреля в 10:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре.

По предварительным данным, возгорание произошло в здании на территории предприятия по переработке древесины на ул. Ивана Поддубного (Воеводина) областного центра. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и отделения дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. В 12:56 возгорание удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня. Ликвидация пожара продолжается.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.