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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:261078

В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины

6 апреля в 10:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре.

По предварительным данным, возгорание произошло в здании на территории предприятия по переработке древесины на ул. Ивана Поддубного (Воеводина) областного центра. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и отделения дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. В 12:56 возгорание удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня. Ликвидация пожара продолжается.

Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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