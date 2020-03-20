На Сумщине на пожаре погиб человек

На тушение направили местную пожарную команду с. Марковка и дежурное отделение 40-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Ульяновка, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км.
Как было установлено, сын хозяина дома, жил неподалеку, прибежал на помощь и в задымленной квартире обнаружил тело отца 1959 г.р. Еще до прибытия пожарных жители села самостоятельно приступили к тушению пожара.
В 8:02 удалось локализовать возгорание деревянного дома, а в 8:32 пожар был ликвидирован. Всего на тушение привлекалось 3 человека личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника на 1 единицы техники местной пожарной команды.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении.
С начала года на Сумщине в огне погибло уже 23 человека, только в течение прошлой недели огонь унес жизни 4 жителей области, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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