На Сумщине на пожаре погиб человек 6 апреля в 7:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в с. Верхосулка Белопольского района.

На тушение направили местную пожарную команду с. Марковка и дежурное отделение 40-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Ульяновка, которому пришлось преодолеть расстояние в 20 км.

Как было установлено, сын хозяина дома, жил неподалеку, прибежал на помощь и в задымленной квартире обнаружил тело отца 1959 г.р. Еще до прибытия пожарных жители села самостоятельно приступили к тушению пожара.

В 8:02 удалось локализовать возгорание деревянного дома, а в 8:32 пожар был ликвидирован. Всего на тушение привлекалось 3 человека личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника на 1 единицы техники местной пожарной команды.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении.

С начала года на Сумщине в огне погибло уже 23 человека, только в течение прошлой недели огонь унес жизни 4 жителей области, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.