Чем в Сумах проводят дезинфекцию дорог? (видео) Во исполнение поручения городского головы Александра Лысенко осуществляется дезинфекция дорожной инфраструктуры.

«Боремся с коронавирусной инфекцией комплексно, в частности, чтобы инфекция вместе с пылью не попадала в дома сумчан, проводим дезинфекцию города. Чтобы не причинять неудобств сумчан, делаем это рано утром, поздно вечером или ночью. В первую очередь уделяем внимание территориям больниц, людным местам, остановкам, центру, где больше скопления людей, но не забываем и о других территориях», - отметил глава города.

Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, для дезинфекции используют гипохлорит натрия (концентрация 0,5%), начали на прошлой неделе.

По информации КП «Дорремстрой», 1-4 апреля предприятие провело санитарную обработку подходов и подъездов в лечебные учреждения, расположенные в Сумах. После того, 5 апреля, - центр города: ул. Засумская (от Набережной р. Стрелки до ул. Ярослава Мудрого), ул. Ярослава Мудрого (от ул. Засумская до ул. Ильинская (левая сторона тротуара), ул. Набережная р. Стрелка (от ул. Ильинская до ул. Засумская (тротуары с обеих сторон и часть проезжей части), ул. Соборная, ул. Воскресенская, пер. Терезова, пер. 9 Мая, остановки «МакДональдз» и «Дом связи». А уже сегодня, 6 апреля, дорожники работали на пр-те Шевченко, ул. Привокзальная, ул. Троицкая (от ул. Привокзальная до КНП «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды»).

Дорожники просят сумчан не оставлять авто на обочинах, чтобы не мешать проведению дезинфекции.