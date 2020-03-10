В Сумах отключат отопление 8 апреля Сегодня, 6 апреля, прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем рассматривался единственный вопрос – об окончании отопительного сезона. Заслушав информацию Сумского гидрометцентра (кстати, средняя температура воздуха только 8 апреля будет +8,5 °С, до этого - меньше), департамента инфраструктуры, отдела здравоохранения, управления образования, решили завершить отопительный сезон с 8 апреля. При этом отопление пока оставят в больницах. Правда, свое решение должен принять еще исполком.