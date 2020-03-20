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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15604

Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні

Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні для запобігання поширенню на території України COVID-19.

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 370-р внесені зміни до розпорядження № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення». Зміни стосуються у тому числі й Сумської області.

Так, на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області перелік з 8-ми тимчасово закритих пунктів пропуску та пунктів контролю доповнюється ще 2-ма, це пункти пропуску:

«Велика Писарівка» (Великописарівський район);

«Катеринівка» (Глухівський район).

З врахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня 2020 року державний кордон України в Сумській області можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 2-х міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, це:

«Юнаківка» (Сумський район);

«Бачівськ» (Глухівський район).

Також нагадуємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 287-р тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Відмітимо, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає. 

Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

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