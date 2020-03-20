Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні

Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 370-р внесені зміни до розпорядження № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення». Зміни стосуються у тому числі й Сумської області.
Так, на ділянці українсько-російського кордону в межах Сумської області перелік з 8-ми тимчасово закритих пунктів пропуску та пунктів контролю доповнюється ще 2-ма, це пункти пропуску:
«Велика Писарівка» (Великописарівський район);
«Катеринівка» (Глухівський район).
З врахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня 2020 року державний кордон України в Сумській області можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 2-х міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, це:
«Юнаківка» (Сумський район);
«Бачівськ» (Глухівський район).
Також нагадуємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 року № 287-р тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.
Відмітимо, що у зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення немає.
Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.
З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.
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