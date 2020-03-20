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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54514

Руководитель сумской скорой помощи назвал фейком информацию о том, что бригады ездят на вызовы без масок

Бригады скорой помощи Сумщины в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы в условиях распространения СOVID-19.

Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщил главный врач Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко.

По его словам, Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты бригад, выезжающих на вызовы.

«В частности, в городе Сумы до сих было 623 маски. После распределения всех станций и подстанций центра сегодня-завтра Сумы получат еще 24 000 масок. Кроме того, на центральной станции в Сумах имеем 530 респираторов, 157 защитных очков, 51 защитный щиток, 57 защитных костюмов, 7537 пар перчаток. Также в достаточном количестве есть одноразовые и многоразовые халаты, - сообщил Анатолий Александренко. - Сегодня на сумской станции работает 13-14 бригад и 5 бригад на первой подстанции. Для них всех, включая и водителей, достаточно средств индивидуальной защиты».

Также сегодня экстренная помощь Сумщины полностью обеспечена средствами дезинфекции.

Центр экстренной помощи постоянно работает с бизнесом и благотворителями над пополнением запасов этих средств.

«Я с полной ответственностью заявляю, что ни одно наше подразделение не обделено, - отметил главный врач Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолий Александренко. - Поэтому прошу журналистов не распространять фейки о том, что у нас якобы чего-то нет и не нагнетать ситуацию в области. Мы открыты для сотрудничества. Поэтому лучше приходите к нам, мы вам все покажем и дадим точную информацию».

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