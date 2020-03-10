В среду в Сумах начнут отключать отопление

На нем рассмотрели проект решения об окончании отопительного сезона. После заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рекомендовала завершить отопительный сезон, решение было принято и исполкомом.
Решили завершить отопительный сезон с 8 апреля. При этом отопление пока оставят в больницах.
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