Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка Прокуратура настаивает на принудительных мероприятиях воспитательного характера для малолетнего, который нанес легкие телесные повреждения своему знакомому

Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к 12-летнему парню, который нанес легкие телесные повреждения своему знакомому.

Речь идет о событии, которое произошло в Путивльской специализированной школе-интернате 26 февраля 2020 года. Тогда на футбольном поле один мальчик наносил удары другому, а присутствующие снимали это на видео.

В рамках уголовного производства, начатого прокуратурой, установлены все обстоятельства происшествия, и им дана правовая оценка. Согласно заключению экспертизы, 11-летний пострадавший получил легкие телесные повреждения. Поэтому действия его обидчика квалифицированы по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратура настаивает на принудительных мероприятиях воспитательного характера.

В то же время проведенной проверкой установлено, что насилие имело единовременный характер, факт буллинга в учебном заведении не подтвердился, сообщает пресс-служба прокуратуры области.