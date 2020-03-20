Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40751

На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества

Злоумышленники придумали несколько схем обмана: заказ через Интернет лекарств от болезни или сопутствующих медицинских товаров, «волонтерская помощь» в доставке продуктов, оказание финансовой помощи для лечения заболевших «коронавирусом» родственников…

Как свидетельствует полицейская практика, воры и мошенники используют любой повод, лишь бы вызвать у человека доверие, и в результате завладеть чужими деньгами. Как правило, граждане больше всего переживают за жизнь и здоровье своих близких - детей, внуков, родителей и т.д. Отсюда и происходит тот широкий диапазон причин, по которым жертвы попадают на крючок мошенников. В последнее время в Украине стали известны случаи, когда аферисты-псевдомедики, звоня гражданам, предлагают передать деньги на лечение родственников, которые якобы инфицированы коронавирусом. На самом деле человек, о котором идет речь, спокойно находится дома, в условиях самоизоляции, и ни в какую больницу не попадал.

Еще один вид мошенничества, от которого страдают в большинстве пенсионеры и пожилые люди - так называемая доставка продуктов на дом к заказчику. Аферисты под видом волонтеров собирают средства для якобы льготного приобретения продуктов для пенсионеров, а затем исчезают вместе с чужими деньгами.

Также следует быть бдительными, если визитеры, кем бы они не представились, начинают разговоры о так называемой денежной реформе. или переоформления пенсий на банковские карточки, или о замене обычного пенсионного удостоверения на якобы электронную версию. Цель таких разговоров всегда одна - чтобы старый человек показал тайник, где хранит свои сбережения. И тогда злоумышленники, отвлекая внимание хозяев, похищают деньги, в лучшем случае оставляя взамен сувенирные бумажки.

Интернет-мошенники придумали даже прививки и лекарства «от коронавируса», которые якобы с гарантией лечат инфекцию, и предлагают их всех желающим минимум за две с половиной тысячи гривен за дозу. При этом традиционно требуют стопроцентную предоплату. И, едва получив деньги, тут же обрывают с заказчиком всякую связь. Такой же результат может ожидать и тех, кто заказал через Интернет маски или другие подобные сопутствующие товары.

Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны, помните, что почти каждое второе объявление в Интернете размещается именно мошенниками. И слишком заманчивая предложение в объявлении - первый признак того, что вы наткнулись на продавца «виртуального товара».

Кроме того, при каких обстоятельствах не следует впускать в свои дома незнакомых или малознакомых людей. Особенно сейчас, в период общей самоизоляции. Помните, что каждый такой «визитер» - потенциальная угроза вашей жизни и здоровью! Ведь они, как и любой другой, могут быть носителями инфекции. К тому же, в условиях карантина медработники не ходят по домам людей с подобного рода предложениями.

Полиция настоятельно советует гражданам быть внимательными и сообщать по спецлинии «102» обо всех подозрительных автомобиля или людей, которые появляются на улицах ваших сел и городков. Правоохранители проверят каждое такое сообщение, и примут соответствующее процессуальное решение.

Позаботьтесь о своих престарелых родственниках и знакомых - им сейчас не стоит лишний раз выходить из дома, это может быть опасно. Обеспечьте их необходимыми продуктами и товарами, общайтесь с ними, пусть даже по телефону. Предупредите об опасности визитов незнакомых людей, кем бы они ни назывались, и предложите им в случае такого визита немедленно звонить вам или сразу в полицию. Помните: ваше внимание и наблюдательность - залог вашей безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Афера на “коронавирусной” тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги
31.03.2020 08:02

Афера на “коронавирусной” тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги

Во время карантина в Украине мошенники активизировались с двойной силой и начали рассылать сообщения о якобы доплатах по 1 000...

30.03.2020 16:15

На Сумщине активизировались псевдоналоговики, наезжающие на аптеки из-за масок

В Сумской области во время пандемии коронавируса активизировались «псевдоналоговики», которые выдают себя за работников управления в г. Сумах ГУ ГНС...

30.03.2020 16:10

На Сумщине почтальон забрала пенсии, которые должна была разнести людям

Как установили правоохранители, 40-летняя женщина не только не отдавала местным пенсионерам их пенсию, но и присвоила доверенную ей на реализацию...

28.03.2020 12:27

Полиция Сумщины расследует факт мошенничества по схеме «выиграй авто от известной певицы»

Жертвой такого интернет-обмана стал 33-летний житель Тростянца....

27.03.2020 14:54

На Сумщине полицейские поймали серийного мошенника

Работники Конотопского отдела полиции доказали причастность 24-летнего жителя райцентра к совершению двадцати мошенничеств. Ловкач «привязал» банковскую карточку знакомой женщины в...

Новости

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего
Сегодня 21:53
На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего
Сегодня 21:40
На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества
Сегодня 17:40
Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка
Сегодня 17:05
В среду в Сумах начнут отключать отопление
Сегодня 17:01
Руководитель сумской скорой помощи назвал фейком информацию о том, что бригады ездят на вызовы без масок
Сегодня 16:54
Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні
Сегодня 16:15
В Сумах отключат отопление 8 апреля
Сегодня 16:00
Чем в Сумах проводят дезинфекцию дорог? (видео)
Сегодня 15:48
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 15:36
В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины
Сегодня 15:26
В Сумской ОГА придумали другую причину увольнения Ирины Купрейчик
Сегодня 15:20
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Сегодня 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.