На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества Злоумышленники придумали несколько схем обмана: заказ через Интернет лекарств от болезни или сопутствующих медицинских товаров, «волонтерская помощь» в доставке продуктов, оказание финансовой помощи для лечения заболевших «коронавирусом» родственников…

Как свидетельствует полицейская практика, воры и мошенники используют любой повод, лишь бы вызвать у человека доверие, и в результате завладеть чужими деньгами. Как правило, граждане больше всего переживают за жизнь и здоровье своих близких - детей, внуков, родителей и т.д. Отсюда и происходит тот широкий диапазон причин, по которым жертвы попадают на крючок мошенников. В последнее время в Украине стали известны случаи, когда аферисты-псевдомедики, звоня гражданам, предлагают передать деньги на лечение родственников, которые якобы инфицированы коронавирусом. На самом деле человек, о котором идет речь, спокойно находится дома, в условиях самоизоляции, и ни в какую больницу не попадал.

Еще один вид мошенничества, от которого страдают в большинстве пенсионеры и пожилые люди - так называемая доставка продуктов на дом к заказчику. Аферисты под видом волонтеров собирают средства для якобы льготного приобретения продуктов для пенсионеров, а затем исчезают вместе с чужими деньгами.

Также следует быть бдительными, если визитеры, кем бы они не представились, начинают разговоры о так называемой денежной реформе. или переоформления пенсий на банковские карточки, или о замене обычного пенсионного удостоверения на якобы электронную версию. Цель таких разговоров всегда одна - чтобы старый человек показал тайник, где хранит свои сбережения. И тогда злоумышленники, отвлекая внимание хозяев, похищают деньги, в лучшем случае оставляя взамен сувенирные бумажки.

Интернет-мошенники придумали даже прививки и лекарства «от коронавируса», которые якобы с гарантией лечат инфекцию, и предлагают их всех желающим минимум за две с половиной тысячи гривен за дозу. При этом традиционно требуют стопроцентную предоплату. И, едва получив деньги, тут же обрывают с заказчиком всякую связь. Такой же результат может ожидать и тех, кто заказал через Интернет маски или другие подобные сопутствующие товары.

Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны, помните, что почти каждое второе объявление в Интернете размещается именно мошенниками. И слишком заманчивая предложение в объявлении - первый признак того, что вы наткнулись на продавца «виртуального товара».

Кроме того, при каких обстоятельствах не следует впускать в свои дома незнакомых или малознакомых людей. Особенно сейчас, в период общей самоизоляции. Помните, что каждый такой «визитер» - потенциальная угроза вашей жизни и здоровью! Ведь они, как и любой другой, могут быть носителями инфекции. К тому же, в условиях карантина медработники не ходят по домам людей с подобного рода предложениями.

Полиция настоятельно советует гражданам быть внимательными и сообщать по спецлинии «102» обо всех подозрительных автомобиля или людей, которые появляются на улицах ваших сел и городков. Правоохранители проверят каждое такое сообщение, и примут соответствующее процессуальное решение.

Позаботьтесь о своих престарелых родственниках и знакомых - им сейчас не стоит лишний раз выходить из дома, это может быть опасно. Обеспечьте их необходимыми продуктами и товарами, общайтесь с ними, пусть даже по телефону. Предупредите об опасности визитов незнакомых людей, кем бы они ни назывались, и предложите им в случае такого визита немедленно звонить вам или сразу в полицию. Помните: ваше внимание и наблюдательность - залог вашей безопасности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.