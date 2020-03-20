На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 46-летнего мужчины.

Событие произошло сегодня, 6 апреля. Сотрудники полиции на территории Недригайловского района остановили ВАЗ 2107, в салоне которого находились водитель и пассажир, а в багажнике - окровавленный труп.

Предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру вблизи с. Вильшана. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего. Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге машина застряла, им пришлось найти другую. Переместив труп из ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, так как были задержаны правоохранителями. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, мужчины, которым по 38 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, сообщает пресс0секреатрь прокуратуры Сумской области Наталья Нпуменко.