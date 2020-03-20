Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:40313

На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 46-летнего мужчины.

Событие произошло сегодня, 6 апреля. Сотрудники полиции на территории Недригайловского района остановили ВАЗ 2107, в салоне которого находились водитель и пассажир, а в багажнике - окровавленный труп.

Предварительно установлено, что трое местных жителей утром поехали на рыбалку к озеру вблизи с. Вильшана. Там между ними возникла ссора, во время которой двое избили третьего. Чтобы избежать наказания, мужчины положили тело пострадавшего без признаков жизни в багажник ВАЗ 2109 и планировали вывезти в безлюдное место, чтобы закопать. По дороге машина застряла, им пришлось найти другую. Переместив труп из ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, мужчины отправились к определенному месту. Однако довести задуманное до конца они не успели, так как были задержаны правоохранителями. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, мужчины, которым по 38 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Уголовное производство открыто по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, сообщает пресс0секреатрь прокуратуры Сумской области Наталья Нпуменко.

Право Убийство

По тематике

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего
Сегодня 21:53

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего

Информацию о том, что во время ссоры двое жителей села Вильшана Недригайловского района убили третьего, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП...

Полиция Сум устанавливает причины и обстоятельства насильственной смерти мужчины
01.04.2020 14:25

Полиция Сум устанавливает причины и обстоятельства насильственной смерти мужчины

О мужчине с признаками насильственной смерти в Сумской отдел полиции в 9:54 сообщили врачи бригады «скорой помощи»....

30.03.2020 16:00

На Сумщине внуку за убийство бабушки дали 7 лет

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 22-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою бабушку....

На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку
27.03.2020 16:23

На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего жителя Липоводолинского района, который лишил жизни соседку и выбросил ее разрубленное...

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены
27.03.2020 12:56

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены

К 7 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство жены....

Новости

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего
Сегодня 21:53
На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего
Сегодня 21:40
На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества
Сегодня 17:40
Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка
Сегодня 17:05
В среду в Сумах начнут отключать отопление
Сегодня 17:01
Руководитель сумской скорой помощи назвал фейком информацию о том, что бригады ездят на вызовы без масок
Сегодня 16:54
Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні
Сегодня 16:15
В Сумах отключат отопление 8 апреля
Сегодня 16:00
Чем в Сумах проводят дезинфекцию дорог? (видео)
Сегодня 15:48
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 15:36
В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины
Сегодня 15:26
В Сумской ОГА придумали другую причину увольнения Ирины Купрейчик
Сегодня 15:20
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Сегодня 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.