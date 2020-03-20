Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:53262

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего

Информацию о том, что во время ссоры двое жителей села Вильшана Недригайловского района убили третьего, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП и местные сыщики получили оперативным путем.

Действовали работники полиции очень быстро. Отработав информацию и получив ее подтверждение, они организовали засаду. И когда ВАЗ-2104 с двумя подозреваемыми подъехал к указанному месту, мужчин задержали, а машину осмотрели. В багажнике и действительно находилось бездыханное тело местного 46-летнего жителя с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили: трое односельчан утром поехали на рыбалку к местному озеру, и там между ними возникла ссора. В результате конфликта двое 38-летних мужчин избили третьего. А чтобы остаться неразоблаченными, решили тело закопать. Следовательно, они положили покойника в багажник ВАЗ-2109 и уже везли его в безлюдное место, чтобы закопать, однако по дороге легковушка застряла. Злоумышленники нашли другую машину, но и здесь их ожидала неожиданность - закончился бензин. Мужчины нашли третью машину - ВАЗ-2104, перегрузили тело и поехали дальше - пока их не остановили работники полиции.

Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи Недригайловского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Начатое и продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Убийство

По тематике

На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего
Сегодня 21:40

На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего

Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 46-летнего мужчины....

Полиция Сум устанавливает причины и обстоятельства насильственной смерти мужчины
01.04.2020 14:25

Полиция Сум устанавливает причины и обстоятельства насильственной смерти мужчины

О мужчине с признаками насильственной смерти в Сумской отдел полиции в 9:54 сообщили врачи бригады «скорой помощи»....

30.03.2020 16:00

На Сумщине внуку за убийство бабушки дали 7 лет

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 22-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою бабушку....

На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку
27.03.2020 16:23

На Сумщине дали 15 лет мужчине, который убил соседку и выбросил ее разрубленное тело в реку

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 40-летнего жителя Липоводолинского района, который лишил жизни соседку и выбросил ее разрубленное...

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены
27.03.2020 12:56

На Сумщине дали 7 лет за убийство жены

К 7 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство жены....

Новости

Как полиция задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего
Сегодня 21:53
На Сумщине задержали двух рыбаков, перевозивших в багажнике труп третьего
Сегодня 21:40
На Сумщине из-за распространения коронавирусной инфекции появились новые виды мошенничества
Сегодня 17:40
Прокуратура будет воспитывать 12-летнего школьника, который избил ребенка
Сегодня 17:05
В среду в Сумах начнут отключать отопление
Сегодня 17:01
Руководитель сумской скорой помощи назвал фейком информацию о том, что бригады ездят на вызовы без масок
Сегодня 16:54
Сумський прикордонний загін інформує про посилення обмежень на кордоні
Сегодня 16:15
В Сумах отключат отопление 8 апреля
Сегодня 16:00
Чем в Сумах проводят дезинфекцию дорог? (видео)
Сегодня 15:48
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 15:36
В Сумах пожарные гасят пожар на предприятии по переработке древесины
Сегодня 15:26
В Сумской ОГА придумали другую причину увольнения Ирины Купрейчик
Сегодня 15:20
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Сегодня 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.