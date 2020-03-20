В Сумах пьяный водитель проехал на красный, а после на глазах патрульных продолжил пить (видео) Патрулируя улицу Ильинскую, экипаж патрульных увидел, как автомобиль ВАЗ-21099 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские остановили указанный автомобиль. Во время общения инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Стражи порядка попросили гражданина выйти из транспортного средства и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Выйдя из легковушки, тот начал пить алкогольный напиток. Инспекторы несколько раз предупредили его об ответственности за такие действия, но он никак на это не реагировал. В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, мотивируя, что он не водитель и вообще случайно подошел к автомобилю.

Стражи порядка составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ч. 4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства алкоголя после того, после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения осмотра с целью установления состояния алкогольного опьянения) КоАП. Автомобиль эвакуировали на специальную площадку.