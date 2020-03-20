На Сумщине за сутки не прибавилось заболевших коронавирусом Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.

На Сумщине по-прежнему 51 случай, как и вчера на утро.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 77 случаев;

Волынская обл. - 34 случая (2 летальных);

Днепропетровская обл. - 15 случаев;

Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный);

Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных);

Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных);

Запорожская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальных);

г. Киев - 253 случая (4 летальных);

Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных);

Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный);

Львовская обл. - 29 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 30 случаев;

Полтавская обл. - 12 случаев;

Ривненская обл. - 40 случаев (5 летальных);

Сумская обл. - 51 случай (2 летальных);

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный);

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);

Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных);

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

В общем диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

В общем 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В течение 6 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1409 образцов.