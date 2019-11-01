В Сумах нашли труп на стадионе 6 апреля в Сумах на стадионе на улице Августовской обнаружили тело 47-летнего мужчины.

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, при осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти установит экспертиза. Предварительно, мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками, пишет Sumy.Today.