В центре Сум на Шевченко сделали поворот только направо На выезде с ул. Шевченко на ул. Ильинскую можно поворачивать только направо.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

«Внимание, ул. Шевченко (центр), установили новый знак. Будьте внимательны и осторожны!!!», - написал он.

Напомним: две недели назад работники КП «Дорремстрой» с подачи своего директора сделали ул. Ахтырскую двухсторонней, повесив пару знаков без решения исполкома, правда, забыв нанести разметку.

Также он выступал с инициативой сделать ул. Шевченко, ул. Ярослав Мудрого и Садовую односторонними. Вероятно, это первый шаг на пути к этому.