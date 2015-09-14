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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22269

В центре Сум на Шевченко сделали поворот только направо

На выезде с ул. Шевченко на ул. Ильинскую можно поворачивать только направо.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

«Внимание, ул. Шевченко (центр), установили новый знак. Будьте внимательны и осторожны!!!», - написал он.

Напомним: две недели назад работники КП «Дорремстрой» с подачи своего директора сделали ул. Ахтырскую двухсторонней, повесив пару знаков без решения исполкома, правда, забыв нанести разметку.

Также он выступал с инициативой сделать ул. Шевченко, ул. Ярослав Мудрого и Садовую односторонними. Вероятно, это первый шаг на пути к этому.

Общество Дорожные знаки Ул. Шевченко

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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