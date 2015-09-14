В центре Сум на Шевченко сделали поворот только направо

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
«Внимание, ул. Шевченко (центр), установили новый знак. Будьте внимательны и осторожны!!!», - написал он.
Напомним: две недели назад работники КП «Дорремстрой» с подачи своего директора сделали ул. Ахтырскую двухсторонней, повесив пару знаков без решения исполкома, правда, забыв нанести разметку.
Также он выступал с инициативой сделать ул. Шевченко, ул. Ярослав Мудрого и Садовую односторонними. Вероятно, это первый шаг на пути к этому.
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