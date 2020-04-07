На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео) 6 апреля в 11:29, спасатели получили информацию, что по ул. Кульбаки в Глухове горит частный жилой дом и хозяйственная постройка.

По вызову выезжал дежурный караул 19-идержавнои пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, сильный дым, выходивший из-под кровли, увидел сосед, который сообщил о происшествии хозяевам. Владельцы деревянного дома пытались самостоятельно обнаружить очаг горения. Поняв, что пожар быстро развивается, люди позвонили на линию экстренного вызова «101».

Несмотря на то, что уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия, пламя успело охватить кровлю дома на площади до 24 кв. м, хозяйственную постройку, а также пристройку к соседнему дому. Возникла угроза распространения огня на жилой сектор. Использовав на тушение до 13 т воды, в 11:59 пожар был локализован, в 12:58 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.