На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)

По вызову выезжал дежурный караул 19-идержавнои пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, сильный дым, выходивший из-под кровли, увидел сосед, который сообщил о происшествии хозяевам. Владельцы деревянного дома пытались самостоятельно обнаружить очаг горения. Поняв, что пожар быстро развивается, люди позвонили на линию экстренного вызова «101».
Несмотря на то, что уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия, пламя успело охватить кровлю дома на площади до 24 кв. м, хозяйственную постройку, а также пристройку к соседнему дому. Возникла угроза распространения огня на жилой сектор. Использовав на тушение до 13 т воды, в 11:59 пожар был локализован, в 12:58 ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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