Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей, но в онлайн-режиме.

Речь идет о полном переходе в социальные сети. Как отмечает начальник отдела культуры Наталья Цыбульская, диджитализированная библиотечная система пришлась по душе многим, в частности, увеличилось количество читателей, особенно мужчин.

«Библиотекари - люди творческие, а потому даже в условиях карантина к работе подходят современно. Мы полностью перешли в социальные сети - Facebook и Instagram, но это не значит, что читатель отныне будет сложнее найти нужную литературу, - ссылка на книгу всегда можно узнать у работников библиотеки, отправив запрос на электронный адрес. Кроме этого, мы создали буктрейлеры (короткие видеоролики по мотивам книг), онлайн-кроссворды и онлайн-викторины. Вместе с тем, позаботились и об учениках старших классов, составив перечень советов и подсказок по ВНО», - подчеркнула чиновница.

Напомним: на территории Сумской городской объединенной территориальной громады действуют 18 библиотек, в числе которых: Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко, филиалы, расположенные в городе и в селе Песчаное Песчанского старостинского округа. Свои двери для читателей библиотеки откроют после окончания карантина.