Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41231

Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы

Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей, но в онлайн-режиме.

Речь идет о полном переходе в социальные сети. Как отмечает начальник отдела культуры Наталья Цыбульская, диджитализированная библиотечная система пришлась по душе многим, в частности, увеличилось количество читателей, особенно мужчин.

«Библиотекари - люди творческие, а потому даже в условиях карантина к работе подходят современно. Мы полностью перешли в социальные сети - Facebook и Instagram, но это не значит, что читатель отныне будет сложнее найти нужную литературу, - ссылка на книгу всегда можно узнать у работников библиотеки, отправив запрос на электронный адрес. Кроме этого, мы создали буктрейлеры (короткие видеоролики по мотивам книг), онлайн-кроссворды и онлайн-викторины. Вместе с тем, позаботились и об учениках старших классов, составив перечень советов и подсказок по ВНО», - подчеркнула чиновница.

Напомним: на территории Сумской городской объединенной территориальной громады действуют 18 библиотек, в числе которых: Центральная городская библиотека им. Т. Г. Шевченко, филиалы, расположенные в городе и в селе Песчаное Песчанского старостинского округа. Свои двери для читателей библиотеки откроют после окончания карантина.

Общество Библиотеки Карантин

По тематике

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів
Сегодня 08:13

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів

Запобігання виникнення та поширення вірусу COVID-19 на території міста Суми – нині це одне з ключових завдань гвардійців військової частини...

На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий
Вчера 09:04

На въезде в Сумы перед КПП пробка из сотни автомобилий

Сегодня утром, 6 апреля, на Белопольском шоссе собралось около сотни авто, которые ждали пропуска в город....

Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина
05.04.2020 09:51

Кабмин разъяснил новые ограничения на время карантина

Кабмин ввел новые ограничения на время карантина из-за растущего количества зараженных коронавирусом, который 4 апреля зафиксировали у более, чем тысячи... 2

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина
05.04.2020 09:16

Тарас Шелестюк запустил новый челлендж в условиях карантина

В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках... 1

03.04.2020 16:29

Сумський музикант написав пісню про карантин (відео)

Фронтмен сумської групи «КайА» Олександр Милош записав пісню «Сиди вдома, падло!» про карантин....

Новости

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Сегодня 13:05
Больницы Сумщины сегодня получили 10 тысяч масок
Сегодня 15:01
Сумчанка нашла «сюрприз» в шоколадке
Сегодня 14:36
В Сумах горела дача на Олдыше
Сегодня 14:20
Сумская полиция показала, как задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего (видео)
Сегодня 14:09
Сумской губернатор завел себе восемь советников
Сегодня 14:02
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)
Сегодня 13:40
Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу
Сегодня 13:00
До уваги жителів Сумщини: українська діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям під час пандемії коронавірусу
Сегодня 12:42
Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы
Сегодня 12:41
В Путивле вор обокрал гараж на 100 тысяч
Сегодня 11:57
Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч
Сегодня 11:50
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Вчера 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.