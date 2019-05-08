Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч

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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд восстановил Дмитрия Васюнина в должности в налоговой милиции.

Сумской окружной административный суд рассмотрел дело № 818/3314/14 по иску Дмитрия Васюнина к Главному управлению ГФС в Сумской области о признании незаконным увольнения, отмене приказа, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования. Признал противоправным и отменил приказ Главного управления ГФС в Сумской области от 24 октября 2014 года № 262-О об увольнении Васюнина Дмитрия Геннадьевича с должности и налоговой милиции. Восстановлено г-на Васюнина в налоговой милиции в должности исполняющего обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела оперативного сопровождения администрирования налога на добавленную стоимость оперативного управления ГНИ в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области с 24 октября 2014 года. Взыскано с Главного управления ГФС в Сумской области в пользу Дмитрия Васюнина за время вынужденного прогула 876 545 грн 18 коп. Обязано Главное управление ГФС в Сумской области безотлагательно проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к Дмитрию Васюнину запрета, предусмотренного ч. 3 статьи 1 Закона Украины «Об очищении власти», и исключения таких сведений из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».

Общество Восстановление на работу Дмитирй Васюнин Люстрация

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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