Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч

Сумской окружной административный суд рассмотрел дело № 818/3314/14 по иску Дмитрия Васюнина к Главному управлению ГФС в Сумской области о признании незаконным увольнения, отмене приказа, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка.
По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования. Признал противоправным и отменил приказ Главного управления ГФС в Сумской области от 24 октября 2014 года № 262-О об увольнении Васюнина Дмитрия Геннадьевича с должности и налоговой милиции. Восстановлено г-на Васюнина в налоговой милиции в должности исполняющего обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела оперативного сопровождения администрирования налога на добавленную стоимость оперативного управления ГНИ в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области с 24 октября 2014 года. Взыскано с Главного управления ГФС в Сумской области в пользу Дмитрия Васюнина за время вынужденного прогула 876 545 грн 18 коп. Обязано Главное управление ГФС в Сумской области безотлагательно проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к Дмитрию Васюнину запрета, предусмотренного ч. 3 статьи 1 Закона Украины «Об очищении власти», и исключения таких сведений из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти».
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