В Путивле вор обокрал гараж на 100 тысяч Правоохранители доказали причастность 34-летнего жителя райцентра к совершению кражи из гаража.

В Путивльское отделение полиции обратился 56-летний мужчина и сообщил, что ночью из его гаража совершена кража.

Следственно-оперативная группа полиции, которая немедленно прибыла на место происшествия, установила: злоумышленник проник в помещение, частично разобрав стену здания. Впоследствии, после проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили личность вора. Это оказался ранее судимый местный житель.

Дополнительным доказательством того, что именно он «приложил руку» к преступлению, стала изъятая у него во время санкционированного обыска сумка с частью похищенного имущества.

«Подозреваемый хорошо знал местность, поэтому и воспользовался своими знаниями для совершения кражи, - комментирует Александр Торчицкий, начальник Путивльского отделение полиции. - Ночью, разобрав стену гаража, вынес из новенькие электроинструменты и металлоискатель, упаковки с женской одеждой и постельным бельем, водку в ящике и в тетрапаках на сумму почти в 100 тыс. грн. Часть из похищенного имущества наши работники у мужчины изъяли. Часть он успел сбыть, и сейчас мы устанавливаем местонахождение этих вещей».

В полиции по факту кражи открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное вору грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.