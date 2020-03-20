До уваги жителів Сумщини: українська діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям під час пандемії коронавірусу Про це повідомив засновник громадської організації «Cizinec neni otrok» в Чехії, що забезпечує захист прав українців на території Чехії, Ярослав ЧЕПА.

«Сьогодні, під час пандемії у світі, наша громадська організація у співпраці з посольством України в Чехії надає допомогу усім українцям, які не встигли виїхати з території Європи на Батьківщину, – йдеться у повідомленні. – Якщо жителі вашої області не всі встигли виїхати з Чехії додому, ми готові на всі 100% допомогти їм».

Волонтери мають можливість допомогти з житлом, їжею, пошуком безпечної роботи. Якщо треба, проконсультують із будь-яких інших питань. Підкажуть, де, як, коли можна пройти медичний огляд. Допоможуть організувати виїзд в Україну тощо.

Тож, якщо ваші рідні або друзі й досі перебувають на території Європи та потребують допомоги, це інформація стане їм у нагоді.

Контакти:

WebPage: http://cizinec.eu/.

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/198644141387188/.