Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, надання соціальної підтримки у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачається у сумі 1000 гривень громадянам з числа:
Відповідно, виплата одержувачам одноразової грошової допомоги здійснюватиметься через установи уповноважених банків або АТ «Укрпошта».
Отримати детальну інформацію у департаменті можна за багатоканальним номером: 78-88-88.
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