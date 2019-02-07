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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:001903

Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу

Департамент соціального захисту населення роз'яснює, хто має право отримати одноразову «карантинну» грошову допомогу.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, надання соціальної підтримки у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачається у сумі 1000 гривень громадянам з числа:

  • - осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);
  • - одержувачів пенсії, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 5 тис. грн. станом на 1 квітня 2020 року;
  • - осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю;
  • - непрацюючих осіб, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

Відповідно, виплата одержувачам одноразової грошової допомоги здійснюватиметься через установи уповноважених банків або АТ «Укрпошта».

Отримати детальну інформацію у департаменті можна за багатоканальним номером: 78-88-88.

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