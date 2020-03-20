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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:051283

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, первая сумчанка, у которой был выявлен коронавирус 25 марта, сдала повторный тест, который не выявил у нее инфекции.

В течение ближайших трех дней она сможет покинуть лечебное учреждение.

Все ее контактные лица, которые сдали анализы, оказались не инфицированы. Речь идет о сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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