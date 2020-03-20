Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

По его словам, первая сумчанка, у которой был выявлен коронавирус 25 марта, сдала повторный тест, который не выявил у нее инфекции.

В течение ближайших трех дней она сможет покинуть лечебное учреждение.

Все ее контактные лица, которые сдали анализы, оказались не инфицированы. Речь идет о сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта.