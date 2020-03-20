Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела

По его словам, первая сумчанка, у которой был выявлен коронавирус 25 марта, сдала повторный тест, который не выявил у нее инфекции.
В течение ближайших трех дней она сможет покинуть лечебное учреждение.
Все ее контактные лица, которые сдали анализы, оказались не инфицированы. Речь идет о сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта.
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