Сумской губернатор завел себе восемь советников У главы Сумской ОГА Романа Грищенко сейчас 8 советников патронатной службы.

Среди них:

- Лаврик Владислав Александрович (с 19 марта)

- Куфтерина Наталья Сергеевна (с 19 марта)

- Марчук Антон Николаевич (с 20 марта)

- Быков Роман Владимирович (с 20 марта)

- Мироненко Татьяна Евгеньевна (с 23 марта)

- Товстуха Константин Александрович (с 30 марта)

- Москаленко Алексей Николаевич (с 31 марта)

- Щербак Оксана Олеговна (с 1 апреля).

Об этом сообщается в ответе управления коммуникаций с общественностью на запрос в Сумской облгосадминистрации о том, кого новый глава ОГА назначил своими советниками, пишет Sumy.Today.