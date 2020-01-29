Сумской губернатор завел себе восемь советников

Среди них:
- Лаврик Владислав Александрович (с 19 марта)
- Куфтерина Наталья Сергеевна (с 19 марта)
- Марчук Антон Николаевич (с 20 марта)
- Быков Роман Владимирович (с 20 марта)
- Мироненко Татьяна Евгеньевна (с 23 марта)
- Товстуха Константин Александрович (с 30 марта)
- Москаленко Алексей Николаевич (с 31 марта)
- Щербак Оксана Олеговна (с 1 апреля).
Об этом сообщается в ответе управления коммуникаций с общественностью на запрос в Сумской облгосадминистрации о том, кого новый глава ОГА назначил своими советниками, пишет Sumy.Today.
Сегодня, 1 апреля, информацию о том, что Роман Владимирович Быков стал советником председателя Сумской ОГА подтвердили в пресс служба облгосадминистрации....
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