Сумская полиция показала, как задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего (видео)

Действовали работники полиции очень быстро. Отработав информацию и получив ее подтверждение, они организовали засаду. И когда ВАЗ-2104 с двумя подозреваемыми подъехал к указанному месту, мужчин задержали, а машину осмотрели. В багажнике и действительно находилось бездыханное тело местного 46-летнего жителя с признаками насильственной смерти.
Правоохранители установили: трое односельчан утром поехали на рыбалку к местному озеру, и там между ними возникла ссора. В результате конфликта двое 38-летних мужчин избили третьего. А чтобы остаться неразоблаченными, решили тело закопать. Следовательно, они положили покойника в багажник ВАЗ-2109 и уже везли его в безлюдное место, чтобы закопать, однако по дороге легковушка застряла. Злоумышленники нашли другую машину, но и здесь их ожидала неожиданность - закончился бензин. Мужчины нашли третью машину - ВАЗ-2104, перегрузили тело и поехали дальше - пока их не остановили работники полиции.
Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи Недригайловского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Начатое и продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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