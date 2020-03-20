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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09321

Сумская полиция показала, как задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего (видео)

Информацию о том, что во время ссоры двое жителей села Вильшана Недригайловского района убили третьего, сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП и местные сыщики получили оперативным путем.

Действовали работники полиции очень быстро. Отработав информацию и получив ее подтверждение, они организовали засаду. И когда ВАЗ-2104 с двумя подозреваемыми подъехал к указанному месту, мужчин задержали, а машину осмотрели. В багажнике и действительно находилось бездыханное тело местного 46-летнего жителя с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили: трое односельчан утром поехали на рыбалку к местному озеру, и там между ними возникла ссора. В результате конфликта двое 38-летних мужчин избили третьего. А чтобы остаться неразоблаченными, решили тело закопать. Следовательно, они положили покойника в багажник ВАЗ-2109 и уже везли его в безлюдное место, чтобы закопать, однако по дороге легковушка застряла. Злоумышленники нашли другую машину, но и здесь их ожидала неожиданность - закончился бензин. Мужчины нашли третью машину - ВАЗ-2104, перегрузили тело и поехали дальше - пока их не остановили работники полиции.

Сейчас оба подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи Недригайловского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Начатое и продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Право Убийство

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