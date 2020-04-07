В Сумах горела дача на Олдыше Пожарные спасли 3 дачные дома и лесные насаждения, укрощая пожар на территории садовых кооперативов.

6 апреля в 12:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом кооперативе «Олдыш 86». На тушение прибыло отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелась сухая растительность, а порывами ветра огонь распространился на площадь около 1 га и перекинулся на неэксплуатируемый и заброшенный дачный дом, который был загроможден мусором. Возникла угроза для расположенных рядом других 3 дачных домов.

В 13:57 силами 3 человек и одной единицы техники спасателям удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, в 17:01 - пожар был ликвидирован.

В этот же день, в 14:52 отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части было вызвано в садово-огородное общество «Кристалл». По прибытию пожарные установили, что из-за возгорания сухостоя, заброшенными огородами пламя охватило территорию в 1 га и перекинулось на небольшую деревянную постройку. Стремительное распространение огня и порывы ветра создавали опасность уже для лесных насаждений, которые находилось неподалеку.

В 15:11 возгорание удалось локализовать, а в 17:09 - ликвидировать. Всего на тушение пожара было привлечено 4 человека личного состава на 1 единице техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, в обоих случаях причиной возгорания неосторожное обращение с огнем. Уважаемые граждане! Помните, что, провоцируя пожара в природных экосистемах, Вы не только уничтожаете окружающую среду, но и ставите под угрозу здоровье людей! Подумайте, стоит ли сжигания сухостоя таких последствий! Призываем вас не выжигать стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбрасывать окурки и спички на сухую травяную подстилку. В случае выявления возгорания в экосистемах звоните в Службу спасения по номеру 101, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.