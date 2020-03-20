Больницы Сумщины сегодня получили 10 тысяч масок Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с неравнодушными гражданами сегодня есть возможность распределить 10000 медицинских масок между учреждениями здравоохранения Сумской области.

«Маски получат учреждения, первыми задействованные в ликвидации последствий эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Это больницы Конотопского, Кролевецкого, Тростянецкого, Ахтырского, Шосткинского, Белопольского районов, - отметил Дмитрий Кравцов. - От имени облгосадминистрации я искренне благодарю неравнодушным гражданам за помощь».

В частности, медицинская сестра Конотопской ЦРБ Людмила Лейко получила для своей больницы 45 упаковок масок, в каждой из них по 50 штук.

«У нас уже немало больных коронавирусной инфекцией, поэтому маски, конечно, нужны, - рассказала медсестра. - Я тоже благодарю благотворителям, которые в это трудное время помогают медикам Сумщины».