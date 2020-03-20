Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01143

Больницы Сумщины сегодня получили 10 тысяч масок

Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов, благодаря сотрудничеству облгосадминистрации с неравнодушными гражданами сегодня есть возможность распределить 10000 медицинских масок между учреждениями здравоохранения Сумской области.

«Маски получат учреждения, первыми задействованные в ликвидации последствий эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Это больницы Конотопского, Кролевецкого, Тростянецкого, Ахтырского, Шосткинского, Белопольского районов, - отметил Дмитрий Кравцов. - От имени облгосадминистрации я искренне благодарю неравнодушным гражданам за помощь».

В частности, медицинская сестра Конотопской ЦРБ Людмила Лейко получила для своей больницы 45 упаковок масок, в каждой из них по 50 штук.

«У нас уже немало больных коронавирусной инфекцией, поэтому маски, конечно, нужны, - рассказала медсестра. - Я тоже благодарю благотворителям, которые в это трудное время помогают медикам Сумщины».

Общество Маски

По тематике

Сегодня 10:33

С какого возраста дети должны носить маски: в Минздраве дали ответ

Коронавирус в Украине стал причиной того, что людям необходимо носить маски в общественных местах....

Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине
01.04.2020 11:50

Сумчанина оштрафовали на 17 тысяч за отказ надеть маску в магазине

Сегодня, 1 апреля, мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, суд привлек к административной ответственности за нарушение правил...

Що робити використаними масками та гумовими рукавичками
31.03.2020 17:38

Що робити використаними масками та гумовими рукавичками

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області розроблені рекомендації населенню щодо поводження з використаними масками та гумовими рукавичками....

Сумская полиция составила протокол за пост в Фейсбуке о президенте
30.03.2020 15:48

Сумская полиция составила протокол за пост в Фейсбуке о президенте

Сегодня, 30 марта, полиция Сумского района составила протокол по ст. 173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди...

Сумские контактные фигуры к карантину готовы
28.03.2020 08:48

Сумские контактные фигуры к карантину готовы

Сумчанка Надежда Павленко выложила фото сумских контактных фигур с респираторами....

Новости

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Сегодня 13:05
Больницы Сумщины сегодня получили 10 тысяч масок
Сегодня 15:01
Сумчанка нашла «сюрприз» в шоколадке
Сегодня 14:36
В Сумах горела дача на Олдыше
Сегодня 14:20
Сумская полиция показала, как задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего (видео)
Сегодня 14:09
Сумской губернатор завел себе восемь советников
Сегодня 14:02
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)
Сегодня 13:40
Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу
Сегодня 13:00
До уваги жителів Сумщини: українська діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям під час пандемії коронавірусу
Сегодня 12:42
Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы
Сегодня 12:41
В Путивле вор обокрал гараж на 100 тысяч
Сегодня 11:57
Директор «Сумытеплоэнерго» обогатится за счет бюджета почти на 900 тысяч
Сегодня 11:50
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Вчера 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.