Фейковый банкир обманул жительницу Сумщины на 20 тысяч

С заявлением о преступлении в Недригайловское отделение полиции обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником банка, «предупредил», что в результате программного сбоя в их компьютерной сети, ее банковские карточки могут быть заблокированы. Поэтому, чтобы избежать проблем и исправить ситуацию, посоветовал женщине предоставить ему дополнительные данные. После того, как она рассказала «банковскому работнику» нужную ему конфиденциальную информацию, связь прервалась. А уже через полчаса выяснилось, что с карточного счета жительницы райцентра исчезло 20 000 гривен.
Поняв, что стала жертвой афериста, женщина вызвала полицию.
Полицейские снова предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при ведении телефонных разговоров с незнакомыми людьми. Знайте: настоящий банковский работник никогда не будет выпытывать конфиденциальную информацию о карточек или банковских счетов. Если телефонный собеседник обеспокоен судьбой ваших денег на ваших же счетах, - то вы точно говорите с мошенником. Поэтому необходимо взять себя в руки и сразу прервать разговор, положив трубку, и известить полицию о попытке мошенничества. Всегда помните: ваша безопасность - в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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