Главный инфекционист Сумщины рассказала, как лечат больных коронавирусом По словам главы группы экспертов по вопросам инфекционных болезней управления здравоохранения облгосадминистрации Ирины Троцкой, пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, находятся дома на самоизоляции, и их лечение ничем не отличается от лечения больных ОРВИ.

Такие больные не нуждаются в значительной противовирусной терапии. Им рекомендуется больше пить теплые чаи, компоты, соки. Необходимо больше двигаться по квартире, калорийно питаться, принимать витамины и, при необходимости, жаропонижающие препараты.

«Для лечения тяжелых больных, в соответствии с единым государственным протоколом лечения больных COVID-19 применяются противомалярийные, противовирусные, антибактериальные препараты, - говорит Ирина Троцкая. - Любой препарат, который мы применяем, имеет свои побочные действия. Поэтому приписываем их только в тех случаях, когда они действительно нужны».

Также она сообщила, что, к сожалению, в государственный протокол пока не вошло применение препаратов крови тех людей, которые уже выздоровели. Такой опыт в мире есть, потому что в крови тех, кто переболел вирусной или бактериальной инфекцией, содержатся антитела. Медики и ученые надеются, что со временем эти препараты будут использовать и для лечения больных в Украине.

«Я обращаюсь к лицам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с просьбой давать согласие на внесение в реестр доноров. Сегодня наш донорский центр разрабатывает методики по получению антител с этой крови и возможно в ближайшее время плазма доноров, которые переболели, будет использоваться для лечения жителей Сумщины», - подчеркнула Ирина Троцкая.