Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52452

Главный инфекционист Сумщины рассказала, как лечат больных коронавирусом

По словам главы группы экспертов по вопросам инфекционных болезней управления здравоохранения облгосадминистрации Ирины Троцкой, пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, находятся дома на самоизоляции, и их лечение ничем не отличается от лечения больных ОРВИ.

Такие больные не нуждаются в значительной противовирусной терапии. Им рекомендуется больше пить теплые чаи, компоты, соки. Необходимо больше двигаться по квартире, калорийно питаться, принимать витамины и, при необходимости, жаропонижающие препараты.

«Для лечения тяжелых больных, в соответствии с единым государственным протоколом лечения больных COVID-19 применяются противомалярийные, противовирусные, антибактериальные препараты, - говорит Ирина Троцкая. - Любой препарат, который мы применяем, имеет свои побочные действия. Поэтому приписываем их только в тех случаях, когда они действительно нужны».

Также она сообщила, что, к сожалению, в государственный протокол пока не вошло применение препаратов крови тех людей, которые уже выздоровели. Такой опыт в мире есть, потому что в крови тех, кто переболел вирусной или бактериальной инфекцией, содержатся антитела. Медики и ученые надеются, что со временем эти препараты будут использовать и для лечения больных в Украине.

«Я обращаюсь к лицам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с просьбой давать согласие на внесение в реестр доноров. Сегодня наш донорский центр разрабатывает методики по получению антител с этой крови и возможно в ближайшее время плазма доноров, которые переболели, будет использоваться для лечения жителей Сумщины», - подчеркнула Ирина Троцкая.

Общество Ирина Троцкая Коронавирус

По тематике

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Сегодня 13:05

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....

Сегодня 10:51

Мэр Шостки сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом

Сумским областным лабораторным центром подтвержден диагноз «коронавирус» у 9 летней жительницы Шостки....

На Сумщине за сутки не прибавилось заболевших коронавирусом
Сегодня 09:32

На Сумщине за сутки не прибавилось заболевших коронавирусом

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в Украине зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19....

В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски
Вчера 13:25

В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски

С 6 апреля Сумской областной лабораторный центр будет использовать корейские тесты на коронавирус....

Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?
Вчера 11:55

Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?

Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, за сутки прибавилось два случая инфицирования коронавирусом COVID-19....

Новости

Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
Сегодня 13:05
Вода в Псле «традиционно» не соответствует установленным нормам
Сегодня 17:14
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как лечат больных коронавирусом
Сегодня 16:52
Фейковый банкир обманул жительницу Сумщины на 20 тысяч
Сегодня 16:04
Больницы Сумщины сегодня получили 10 тысяч масок
Сегодня 15:01
Сумчанка нашла «сюрприз» в шоколадке
Сегодня 14:36
В Сумах горела дача на Олдыше
Сегодня 14:20
Сумская полиция показала, как задерживала двух рыбаков по подозрению в убийстве третьего (видео)
Сегодня 14:09
Сумской губернатор завел себе восемь советников
Сегодня 14:02
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)
Сегодня 13:40
Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу
Сегодня 13:00
До уваги жителів Сумщини: українська діаспора в Чехії пропонує допомогу українцям під час пандемії коронавірусу
Сегодня 12:42
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Вчера 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.