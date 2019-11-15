Вода в Псле «традиционно» не соответствует установленным нормам

Для проверки указанной информации на место оперативно выехали сотрудники Инспекции и отобрали пробы воды в двух створах: из р. Псел у сброса из очистных сооружений КП «Горводоканал» Сумского городского совета и на 150 м ниже по течению.
Отдел инструментально-лабораторного контроля осуществил первые исследования воды. По предварительным результатам гидрохимического анализа в Псле наблюдается тенденция к улучшению качества воды по отдельным показателям. В частности, по состоянию на 4.04.2020, концентрации сульфатов, хлоридов и взвешенных веществ были значительно ниже, чем в феврале.
Однако, в пробах установлено превышение содержания нитратов по сравнению с предельно допустимой концентрацией (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения. Так, в пробе, отобранной в районе сброса с очистных сооружений, он в 6,4 раз выше нормы, а в другой пробе концентрация нитритов превышает ПДК почти в 5,8 раз.
Следует заметить, что подобные показатели воды в Псле фиксируются в течение последних нескольких лет. Сверхвысокое содержание нитритов в речной воде может свидетельствовать о попадании в нее недостаточно очищенных сточных вод. А значит, это говорит о необходимости немедленной реконструкции городских очистных сооружений. Однако, пока Инспекция не может утверждать, что зафиксированное превышение содержания загрязняющих веществ вызвано именно неудовлетворительной работой очистных сооружений КП «Горводоканал», поскольку проверка самого предприятия не проводилась, сообщает пресс-служба ведомства.
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