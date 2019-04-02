У період карантину соціальні виплати сумчанам продовжуватимуть автоматично

Заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ повідомила, що в умовах карантину всі установи соціальної сфери міста працюють із урахуванням норм чинного законодавства та реалізовують в повному обсязі діяльність, спрямовану на надання соціальних послуг і забезпечення дотримання державних соціальних гарантій і тих, що встановлені на місцевому рівні.

«Всі установи працюють у відповідності до умов карантину. Працівники забезпечені масками, рукавичками, деззасобами, а самі установи, по можливості, перейшли на онлайн-режим роботи», – повідомила посадовиця.

Як розповіла директор департаменту соціального захисту населення Тетяна МАСІК, очолюваний нею структурний підрозділ комунікує наразі з громадянами дистанційно.

За консультаціями через Facebook вже звернулись 15 осіб.

У спеціальних скриньках, що розташовані при вході до адмінбудівлі, мешканці залишили 692 пакети документів. В основному йшлось про оформлення державних соціальних допомог та субсидій (521), надання пільг (75), матеріальної допомоги (68). Посадовиця зауважила, що в разі подання документів за допомогою скриньки, для вирішення призначення допомоги чи субсидії, надання пільг чи інших питань соціального захисту в оперативному режимі, слід обов’язково повністю вказувати прізвище, ім’я, по батькові; зазначати дані членів домогосподарства чи членів сім’ї при оформленні субсидії чи пільги; скріпити особистим підписом заповнений бланк та вказати контактний номер телефону для подальшого зв’язку з заявником.

Тетяна Масік нагадала, що допомогу при народженні дитини, або відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років («муніципальна няня»), а також житлову субсидію можна оформити онлайн. Наразі цією можливістю вже скористались 259 громадян (160 оформили допомогу при народженні дитини, 14 осіб – послугу «муніципальну няня» та 85 – житлову субсидію).

У разі необхідності отримання посвідчення багатодітної сім’ї або внесення запису про народження дитини та вклеювання фото у відповідності до віку дитини, документи можна залишити в скриньці або направити поштою, а відповідне посвідчення буде направлено заявнику рекомендованим листом протягом 10 робочих днів після подання заяви та пакету документів, передбачених чинним законодавством.

У зв’язку з запровадженням у державі карантину, відбулись зміни і в законодавстві у сфері соціального захисту. Зокрема, це стосується питань отримання мешканцями субсидій. Так, домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2019–2020 років, питання її призначення на наступний період розглядатиметься без заяв громадян і подання необхідних документів. Крім цього, незалежно від кількості днів дії карантину на місяць, на 50% збільшено соціальні нормативи, у межах яких надається житлова субсидія, на послуги з холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання; громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, житлова субсидія призначатиметься на підставі заяви, декларації для призначення житлової субсидій, та інформації центрів зайнятості щодо перебування такої категорії осіб на обліку; на період карантину заборонено припиняти надання житлових субсидій, крім випадків переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або в разі смерті одинокої особи.

Разом із тим, як і раніше, отримувачі субсидії мають оперативно інформувати департамент соцзахисту (тел.: 78-88-88 або листом на електронну адресу) про зміни в складі сім’ї (хтось приписався/виписався, зміна сімейного стану); зміни в майновому стані (витрати чи набуття права власності на суму, понад 50 тис. грн., придбання автомобілів, яким менше п’яти років); зміни соціального статусу (працевлаштування, звільнення, отримання пенсії, інших виплат, початок чи закінчення навчання);

Також спрощено процес оформлення в період карантину деяких видів державної допомоги. Зокрема, передбачено, що на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється здійснення перевірок фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб при призначенні (відновленні) соціальних виплат; комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам прийматиме рішення про призначення (відновлення) або відмову в призначенні (відновленні) соціальних виплат, без акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Минулого тижня в режимі відеозв’язку відбулось засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, яке відбулось у режимі відеозв’язку, розглянули пакети документів та подання щодо призначення щомісячної адресної допомоги на проживання та інших видів соціальних допомог 57 внутрішньо переміщеним особам, та по яких комісією без складання акту обстеження по підтвердженню фактичного місця проживання такої особи прийнято позитивні рішення щодо надання відповідних виплат.

Строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям даної допомоги сім’ям, яким вона була призначена раніше, продовжується без подання необхідних документів на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Але після завершення карантину для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям необхідно буде надати заяву та відповідні документи. При цьому, розмір допомоги, виплачений автоматично в період карантину, буде перерахований з урахуванням поданих документів.